Topvrouw Huawei mag Canada verlaten na deal met justitie VS

mondkapjesruzie Duitse complotden­ker die Alexander (20) door hoofd schoot ‘keek uit naar oorlog’

21 september De Duitser die zaterdagavond een pompbediende doodschoot omdat hij van hem een mondkapje moest dragen, had extreemrechtse sympathieën en was een fervent aanhanger van complottheorieën. Dat schrijven diverse Duitse kranten op basis van bronnen in zijn omgeving en na een analyse van zijn profielen op sociale media. ,,Het was een kwestie van tijd voor het zo zou escaleren.”