Tornado trekt over Griekenland, zes toeristen komen om

Nabij Nea Propontida kwam een Tsjechisch paar om het leven toen hun caravan door hevige windstoten werd meegesleurd. Een Roemeense vrouw en haar kind werden in dezelfde plaats dodelijk getroffen toen het dak van een gebouw werd weggeblazen. Daarnaast verloren een Russische toerist en zijn 2-jarige zoontje het leven toen een boom omviel op een hotel in de badplaats Kassandra, op zo’n 70 kilometer van Thessaloniki, meldt de politie.

Lees ook Doden en gewonden in Griekenland door hagel en windstoten Lees meer

Volgens de havenpolitie wordt ook een oudere visser vermist. Tientallen mensen werden met lichtere verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Er zijn voor zover bekend geen Nederlanders gewond geraakt.

Volledig scherm Een man rijdt op zijn fiets door het getroffen gebied in het noorden van Griekenland. © AP

Noodtoestand

Het natuurgeweld dat de regio trof is volgens Griekse autoriteiten van ‘uitzonderlijke aard’. In Chalkidiki werd daarom de noodtoestand afgekondigd. Op televisiebeelden is duidelijk te zien welke ravage de storm heeft aangericht, met onder meer ontwortelde bomen, omgekantelde voertuigen en modderstromen. Aan de reddingsacties namen meer dan 140 brandweerlieden deel. De minister van Civiele Bescherming, Michalis Chryssohoidis, is inmiddels ter plaatse.

Het noodweer kwam na een periode van extreme hitte, waarbij de temperaturen de afgelopen dagen in sommige delen van het land boven de 40 graden uitkwamen.

In 2017 kwamen bij plotselinge overstromingen in Athene zeker veertien mensen om het leven. De burgemeester van de Griekse hoofdstad sprak toen van een ‘ramp van bijbelse omvang'.

Het slechte weer openbaart zich de komende dagen vooral rondom de Alpen en richting de Balkan. ,,Het lage drukgebied dat wij nu in Nederland hebben trekt de komende dagen die kant op”, vertelt Diana Woei van Weerplaza. ,,Dat kan daar de komende dagen zorgen voor stevige buien rondom Venetië, Kroatië en Slovenië. Ook is er kans op onweer.”

Volledig scherm Een auto heeft de storm niet overleefd in het kustplaatsje Sozopoli. © AP

,,Zondag worden ook in het zuiden van Italië plaatselijk buien verwacht, met kans op onweer. In Spanje en Frankrijk blijft het naar verwachting droog. Wel is het op dit moment erg warm in onder meer het zuiden van Frankrijk.”

Weer in Nederland

In Nederland is de maand juli tot nu toe vrij droog verlopen. ,,Vandaag en morgen komt daar op sommige plaatsen verandering in. Lokaal kunnen er flinke plensbuien voorkomen. Het is vrij wisselvallig maar het weekend lijkt vrijwel droog te verlopen in ons land”, vertelt Woei.

,,Vandaag en morgen is het tamelijk wisselvallig met overwegend veel bewolking en een aantal buien. De buien kunnen gepaard gaan met onweer en plaatselijk veel regen.” Morgen verwacht Weerplaza lokaal de meeste regen doordat de buien in ‘buienstraten’ over bepaalde regio’s kunnen trekken.

,,Door het vrij veranderlijke karakter van het weer is het niet overal hetzelfde. Er zijn regio’s waar het vrijdag vrijwel droog blijft, terwijl het een paar kilometer verderop met bakken uit de lucht komt.”

In de westelijke kustprovincies worden de minste buien verwacht en in de loop van vrijdagavond verdwijnen de meeste buien in het hele land.