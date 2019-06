Toscaanse stranden moeten af van wegwerpbestek

Hoewel de maatregel in eerste instantie is bedoeld voor de ondernemers op het strand, wil Toscane ook toeristen duidelijk maken dat plastic niet gewenst is aan zee. Of de gemeentes, net als op het eiland Capri, boetes gaan uitdelen voor het gebruik van wegwerpplastic wil woordvoerster Chiara Bini van de regio Toscane niet zeggen. ,,In het protocol staat dat de gemeentes zich inzetten voor een verbod van al het wegwerpplastic op de stranden, maar elke gemeente mag bepalen hoe ze dat doet en of ze ook boetes gaat uitdelen.”

In alle strandtenten van de Italiaanse regio is het sinds 1 juni verboden wegwerpplastic te gebruiken. Daarmee neemt de Italiaanse regio een voorschot op het Europese verbod op wegwerpplastic dat in 2021 ingaat. Strandtenthouders mogen hun voorraden nog opmaken maar dan moeten ze overschakelen op recyclebare 'single use'-borden, bekers en bestek. De Toscaanse autoriteiten benadrukken de vrijwilligheid van de maatregel. ,,De Toscaanse strandtenthouders delen de zorg voor de aanwezigheid van plastic op onze stranden’’, zegt Bini. ,,Zij willen er, net als wij, vanaf.”

200 Miljoen mensen

Uiteindelijk wil Toscane helemaal af van wegwerpplastic, na de zomervakantie zal ‘single use’-plastic verboden zijn in alle schoolkantines en bedrijfsrestaurants van de overheid. De Italiaanse regio steggelt nog over het verbod op plastic waterflesjes, aangezien er maar één bedrijf in Italië is dat afbreekbare flesjes maakt en een verbod dus een monopolie zou creëren.

De concentratie microplastics in de Middellandse Zee is een van de hoogste ter wereld, aldus een rapport dat het Wereld Natuur Fonds eerder deze maand publiceerde. In de zomermaanden neemt de vervuiling in zee met 40 procent toe. Ongeveer 200 miljoen mensen bezoeken dan toeristenoorden aan de Middellandse Zee. ,,Als niet wordt ingegrepen dreigt de vervuiling in 2050 te zijn verdrievoudigd'', stelt de internationale natuurorganisatie.

Ook in andere kustregio's is plastic afval een groot probleem. Vorig jaar maakte een duiker deze beelden van de plasticsoep bij Bali: