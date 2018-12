Traangas en autobranden in Parijs: ‘Deze regering wil maar niet naar ons luisteren’

ReportageParijs was gister het toneel van een stadsguerrilla. Tientallen auto’s gingen in vlammen op, ruiten werden ingegooid en straatmeubilair werd vernield. Frank Renout, onze correspondent in Parijs, vertelt over de bizarre taferelen die hij op straat waarnam.

Het is tegen middernacht als ik de deur achter me dicht trek van ons kantoor, tegenover de Arc de Triomphe. Ik zet één stap en zie een slagveld. ,,Dit is een stadsguerrilla’’, had een betoger overdag tegen me gezegd. En voor me liggen nu de nachtelijke en na smeulende restanten.

Niet tien, niet twintig, maar vele honderden hulzen van traangasgranaten liggen verspreid op de straatstenen. Links voor me staat een uitgebrand en zwart geblakerd karkas van een auto, op z’n kop. Daar achter nog één, en daar achter nog één. Rechts voor me staat een kordon van de oproerpolitie, dreigend met wapenschilden, helmen en gasmaskers.

Ruïnes

De winkel naast mijn deur is een ruïne. De ruiten zijn ingeslagen en het interieur is volledig geplunderd. De eigenaren staan wanhopig rondkijkend, in hun leeg geroofde vitrine, met hun schoenen tussen het gebroken glas.

Het restaurant aan de overkant is er nog erger aan toe. De complete voorgevel werd ’s avonds verwoest en daarna rende een groep gemaskerde jongeren naar binnen. Ze plunderden alles en gooiden stoelen en tafels naar buiten. Die werden aangestoken waarna metershoge vlammen opstegen en ook de gevel van het gebouw in lichterlaaie zetten. Bij de woningen boven het restaurant zag ik nog licht branden, toen het vuur zich verspreidde.

Anne Hidalgo, burgemeester van Parijs

Verderop in de straat lopen in het donker nog steeds jongens rond met ijzeren staven in hun handen en gasmaskers voor hun gezicht. ’S Middags had ik nog ‘collega’s’ van ze gezien: met mokerhamers. Ze sloegen er bushokjes, muren, zitbankjes en een bestelbusje mee tot moes.

De oproerpolitie in Parijs sleept een demonstrant weg

Er valt hier aan de voet van de Arc de Triomphe, tegen middernacht, niet veel meer te halen. Alles is al kort en klein geslagen. De relschoppers druipen af. Een televisiejournalist loopt nog wel rond – begeleid door zijn bodyguards, zoals hij al heel de dag wordt bewaakt tegen betogers die ook regelmatig verslaggevers aanvallen.

,,Dit is ongekend geweld’’, had de ‘rechtse’ premier Edouard Philippe eerder op de dag gezegd. De ‘linkse’ burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, zei: ,,Frankrijk verkeert in een diepe crisis.’’

Chaos

Ik zie vooral een stad gezien die ik nog nooit zo heb gezien. Parijs móest het toneel worden van een demonstratie van Gele Hesjes, maar werd het toneel van chaos en geweld, van onvrede en boosheid die explodeerde en die wild en willekeurig om zich heen sloeg. Ik zag twee onwetende Amerikaanse toeristen met vakantiekoffers hard wegrennen, toen een groep mannen met gele hesjes luid zingend op ze af kwamen rennen.

De rellen begonnen om 9 uur ’s morgens aan de voet van de Arc de Triomphe, hielden daar de hele dag aan, en verspreidden zich ’s avonds ook naar andere wijken.

Demonstrant

Vlakbij het Louvre wrikten demonstranten een enorm hekwerk los, dat op een andere betoger neerkwam, die nu in levensgevaar verkeert. Agenten werden overal aangevallen met stokken en bekogeld met projectielen. Zeker één man van de oproerpolitie werd door een groep betogers tegen de grond gewerkt, waarna de menigte hem begon te slaan en schoppen. Als een lynchpartij.

Op één van de chiquere avenues werd onder luid gejoel en door een dolle menigte een blinkende Porsche op z’n kop gedraaid. Verderop werden de ruiten van bankkantoren ingeslagen. ,,Macron is óók zo’n bankier, hij is er alleen voor de rijken’’, schreeuwde een demonstrant.

Traangas

,,Dit is geen oorlog, dit is anarchie’’, zei een mevrouw tegen me, met een geel hesje, die zó verwonderd stond rond te kijken dat het leek alsof ze in de verkeerde film was beland. Naast haar schoten betogers, zich verschuilend achter hekken die ze als barricades hadden neergezet, met vuurwerk op agenten. Die schoten terug met traangas, waarna de hele menigte het op een rennen zette, inclusief de mevrouw met het gele hesje.

De jongeren renden een volgende straat in, zetten daar nieuwe barricades op, schoten opnieuw vuurwerk af – dit keer gecombineerd met het gooien van stenen – en de politie schoot opnieuw met traangas – dit keer gecombineerd met een waterkanon – waarna de menigte wéér wegrende naar een volgende straat.

Autobranden en rellen tijdens de demonstraties in Parijs

,,Ik weet niet goed wat we nou moeten doen’’, verzuchtte de vrouw. ,,Zo kunnen we toch helemaal niet demonstreren?’’ Een oude man naast haar – ook met een geel hesje – wreef in zijn rode ogen, als gevolg van de enorme wolken traangas die overal hingen. ,,Weet u: dit is de eerste keer in mijn leven dat ik demonstreer. En dat doe ik niet voor mezelf, maar voor mijn kleinkinderen. Dat zij een betere toekomst krijgen.’’