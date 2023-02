Tragedie in Frankrijk: moeder en haar zeven kinderen komen om het leven bij woningbrand

Vier van de zeven kinderen kwamen uit een eerdere relatie. De vader van het samengestelde gezin werd met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Zijn leven zou niet in gevaar zijn. Het drama is volgens de brandweer beneden begonnen door een wasdroger die in brand vloog. Het gezin daalde eerst af om in te grijpen, maar de vader vond het gevaarlijk en stuurde ze terug naar boven.