Zeker 57.000 Noord- en Zuid-Koreanen hadden zich opgegeven voor de reünie, die eerder dit jaar werd aangekondigd na een ontmoeting tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. De families raakten in 1950 van elkaar gescheiden door de splitsing van het Koreaanse schiereiland in het communistische noordelijke en het kapitalistische zuidelijke deel.



Sang Chol en zijn moeder Lee Keum-seom raakten van elkaar gescheiden toen het gezin op de vlucht sloeg voor de oorlog. De toen 4-jarige Sang Chol liep aan de hand van zijn vader, terwijl zijn moeder zich even terugtrok op een rustige plek om Sangs jongere zusje borstvoeding te geven. Toen ze klaar was, kon ze in de chaos haar man en zoon niet meer terugvinden. Lee Keum bereikte Zuid-Korea, Sang Chol en zijn vader bleven in het zeer gesloten Noord-Korea achter. Hoe het haar zoon en man verging, wist ze niet. Het was 68 jaar lang onmogelijk om contact met elkaar te hebben.



Lee Keum was vanochtend zenuwachtig voor ze de bus naar de plek van de reünie nam, vertelde ze aan CNN. Waar begin je als je elkaar zo lang niet hebt gezien of gesproken? ,,Wat moet ik hem vragen? Ik denk dat ik hem maar vraag wat zijn vader over mij heeft verteld en hoe we van elkaar gescheiden raakten.''