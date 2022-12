Tranen in Buenos Aires na wereldtitel van Argentinië: ‘Wat heb ik geleden’

Honderdduizenden Argentijnen verzamelen zich momenteel in het centrum van hun hoofdstad om de wereldtitel te vieren. De stad maakt zich op voor dagen feest. De gekte is totaal losgeslagen.

Tranen. Heel veel tranen. Van blijdschap, opluchting en trots. Na de laatste penalty klonk er een explosie van geluid die zijn weerga niet kende. De Argentijnse hoofdstad trilt letterlijk aan alle kanten. Honderdduizenden Argentijnen verzamelen zich momenteel rondom de Obelisco, het monument aan de 9 de Julio, de breedste straat ter wereld. Stel je een Koningsdag voor, maar dan minimaal tien keer tien. Overal waar je kijkt, is het blauwwit.

Op straat springen en dansen Argentijnen in het rond. Uit alle ramen klinkt gezang. Het bier is niet aan te slepen, de straatverkopers doen goede zaken. De Venezolaanse Ana woont sinds vijf jaar in Argentinië en is door het dolle. ,,Ik ben zo trots om hier te mogen wonen. En zeker vandaag. Onbeschrijfelijk hoe ik mij voelde tijdens de wedstrijd. Mijn hart sloeg helemaal op hol. Ik heb ontzettend veel gehuild tijdens de wedstrijd. Hoeveel bier ik al op heb? Ik ben de tel inmiddels kwijt”, schreeuwt ze.

Volledig scherm Ana (derde van links) met haar Venezolaanse vriendinnen in Buenos Aires. © Peter Schouten

De veertienjarige Lucas geniet volop van de feestende massa om hem heen. ,,Jongens, wat heb ik geleden tijdens de wedstrijd. Deze overwinning gaan we oneindig lang vieren. Ik ga door tot ik niet meer kan", zegt de Argentijnse puber terwijl hij zijn moeder om goedkeuring lijkt te vragen.

Hector - vader en opa - zag de wedstrijd thuis. ,,In het begin was ik heel bang. Ik ben niet gelovig, maar ik zag vandaag mijn overleden vader opeens. Hij was er de hele wedstrijd bij voor mijn gevoel", vertelt hij. Hij kon niet stoppen met huilen, zoveel emotie. ,,Het voelde alsof ik aan een zware bevalling begonnen was.” Hij is hoopvol dat de overwinning in Qatar het zo gepolariseerde Zuid-Amerikaanse land weer wat kan verenigen. Een geluid dat veel Argentijnen overigens na de wedstrijd laten horen.

Volledig scherm Hector met zijn kleinkinderen. © Peter Schouten

Al voor het laatste fluitsignaal vielen mensen elkaar huilend in de armen. Het ongeloof is van hun gezichten af te lezen. De handen grepen naar hun gezicht. Natuurlijk was er hoop, veel hoop, maar dat het Zuid-Amerikaanse land nu werkelijk de beste van de wereld is, kunnen ze bijna niet bevatten. Nadat de eerste wedstrijd nog verloren werd van Saudi-Arabië, volgde een serie overwinningen tegen Mexico, Polen, Australië, Nederland en Kroatië. De WK-koorts steeg de afgelopen weken al naar ongekende hoogte en zal het land nog lang in totale extase houden.

Van het subtropische noorden tot de gletsjers en de pinguïns in het zuiden: het land - qua oppervlakte het achtste land ter wereld - viert de komende dagen massaal feest. En dat is iets wat Argentinië goed kan gebruiken. Het land gaat al jaren door een enorme economische crisis. De inflatie liep dit jaar op tot bijna 100% en naar schatting leeft bijna de helft van de bevolking inmiddels onder de armoedegrens. Al die sores zullen voor nu even vergeten worden, dankzij La Albiceleste, het nationale elftal.

Volledig scherm José Manuel Casado, oud-ploeggenoot van Messi bij Barcelona. © Peter Schouten

‘Verreweg de beste ter wereld’

Oud-profvoetballer José Manuel Casado voetbalde zes jaar lang samen met Messi bij Barcelona en is momenteel in Buenos Aires voor zaken. ,,Wat heb ik geleden tijdens de wedstrijd. De penalty’s ben ik alleen op mijn hotelkamer gaan kijken. Het was een zwaar toernooi voor Argentinië, maar Messi stak er met kop en schouders bovenuit. Geen twijfel, hij is verreweg de beste voetballer ter wereld.”

Volledig scherm Feestende Argentijnen direct na de wedstrijd © Peter Schouten

Volledig scherm Een jonge en trotse fan in Buenos Aires © Peter Schouten

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm Fans of Argentina gather at the Obelisk to celebrate winning the Qatar 2022 World Cup against France in Buenos Aires, on December 18, 2022. (Photo by Emiliano Lasalvia / AFP) © AFP

Volledig scherm © AFP

Bekijk al onze video's over het WK in onderstaande playlist: