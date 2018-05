Trein ontspoord in Italië: twee doden, meerdere gewonden

Hel

De 23-jarige Paolo Malgioglio zat in de trein toen het gebeurde, maar kwam met de schrik vrij. Aan de Italiaanse krant Corriere della Sera vertelde hij: ,,Het gebeurde allemaal heel snel. Ik voelde de trein ineens remmen en toen een enorm schok. Ineens bevond ik me in de hel, alles om me heen was zwart."



Volgens ooggetuigen was de vrachtwagen een zogeheten 'convoi exceptionnel', afkomstig uit Litouwen. De lading van zou bijzonder groot geweest zijn. Het busje dat voor de vrachtwagen reed kon de spoorwegovergang nog normaal oversteken, maar toen de slagbomen ineens dicht gingen kon de truck niet op tijd remmen. Daardoor belandde deze op het spoor.