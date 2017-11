Trein rijdt in op spoorwegarbeiders in België: twee doden en een vermiste

De slachtoffers zijn naar alle waarschijnlijkheid arbeiders die aan het spoor aan het werken waren. De twee werden gegrepen door een trein, die daarna doorreed en botste met een andere passagierstrein in de buurt van La Louvière. In die trein zou een tiental mensen gewond zijn geraakt aldus de spoorwegpolitie.



Op de plek van het ongeval was eerder op de dag een auto gegrepen door een trein. Die auto vatte vlam, waardoor er een spoedreparatie nodig bleek op het traject.



Een woordvoerder van de Belgische spoorwegbeheerder Infrabel laat weten dat de situatie zeer ernstig is. Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog onduidelijk.