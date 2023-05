Trein rijdt spoorwerkers aan in Duitsland: twee doden en meerdere gewonden

Oorlog Oekraïne LIVE | Rusland beschul­digt VS van droneaan­val op Kremlin

Rusland denkt dat de Verenigde Staten achter de droneaanval op het Kremlin van woensdag zitten. De VS en Oekraïne ontkennen betrokkenheid en en houden er rekening mee dat de aanval in scene is gezet. Dit vermoeden is aannemelijk, ontdekten onderzoekers. Lees erover in ons liveblog.