Treinverkeer België verstoord door staking

update Catalonië wil on­af­han­ke­lijk­heid doorzetten

10:54 Ondanks massaprotest in Spaanse steden gaat Catalonië gewoon door op de ingeslagen koers naar onafhankelijkheid. ,,De onafhankelijkheidsverklaring is opgenomen in de referendumwet. We zullen de wet volgen", zei de Catalaanse leider Puigdemont in een interview.