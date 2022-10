Trend op TikTok: vluchtelingen halen veel geld op met bedelen, maar zien daar nauwelijks iets van terug

Politie­team geschorst na bloedbad op basis­school Texas

Het bestuur van het schooldistrict in Uvalde (Texas) gaat alle politieagenten onder zijn toezicht schorsen. Er is veel kritiek op de trage reactie van de politie tijdens de fatale schietpartij in mei op de Robb Elementary School in de stad. Daarbij werden 19 kinderen en twee leerkrachten gedood door een schutter.

8 oktober