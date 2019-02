Triest record burgerdoden in Afghanistan: ‘Zeer verontrustend en volstrekt onaanvaardbaar’

,,Het rapport is zeer verontrustend en volstrekt onaanvaardbaar”, verklaart Tadamichi Yamamoto, de speciale vertegenwoordiger van de VN voor Afghanistan. ,,Er zijn meer dan 32.000 burgers gedood en ongeveer 60.000 gewonden gevallen in een decennium. Het is tijd om een ​​eind te maken aan deze menselijke ellende en tragedie.’’



De aanwezigheid van Talibanleider Osama bin Laden (1957-2011) was in 2001 aanleiding voor de VS om Afghanistan binnen te vallen. De Taliban voerde een schrikbewind sinds midden jaren negentig dat leidde tot de Amerikaanse invasie. Sindsdien wordt met geweld getracht de macht te heroveren.



De publicatie van het rapport komt op het moment dat de Verenigde Staten aandringen om het conflict te beëindigen door te onderhandelen met de Taliban. Er wordt verwacht dat ze maandag de vredesonderhandelingen zullen hervatten in Doha. De VS hield sinds vorig jaar vier gespreksrondes over staakt-het-vuren en terugtrekking van Amerikaanse en NAVO-troepen Afghanistan.