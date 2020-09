Troep leeuwen afgeschoten: ontsnapte tweemaal uit wildpark, doodde tien schapen

'Is het onze schuld dat ontsnapte leeuwin Rani is doodgescho­ten?'

22 juni Gert (60) en zijn vrouw Monique (57) zaten gisteren drie uur lang in een treinwagon in het Belgische dierenpark Planckendael. Ze schuilden voor de ontsnapte leeuwin Rani. Toen het roofdier te dicht bij het Antwerpse stel in de buurt kwam, volgde noodgedwongen de fatale beslissing. Rani werd doodgeschoten. ,,Is dat onze schuld? We hadden gerust nóg drie uur willen wachten als dat haar leven had gered", aldus het echtpaar.