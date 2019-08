Trouwe jonge bulldog sterft kwartier nadat baasje (25) overlijdt aan hersenkanker

Volgens de weduwe week de hond nooit van de zijde van Stuart Hutchison. ,,Stuart en Nero waren onafscheidelijk en hadden een extreem hechte band. Zag je Nero, dan zag je Stuart”, vertelde Danielle aan Britse en Schotse media. ,,Nero was de schaduw van Stuart die hem overal volgde.” Haar man vocht sinds 2011 tegen hersenkanker. Aanvankelijk sloegen de behandelingen - bestralingen en chemotherapie - aan maar de ziekte keer drie jaar later toch weer terug. Na een helse strijd met pieken en dalen werd de Schot toch weer schoon verklaard. Tot hij in 2018 de bikkelharde boodschap kreeg dat de kanker toch weer was teruggekeerd. En wederom volgde een positieve opleving.

Het koppel kreeg in maart nog te horen dat de chemo's succes hadden. Om het goede nieuws te vieren, ging het stel op vakantie naar Spanje. Amper een maand later kreeg Stuart plotseling pijn in zijn hand. Volgens de artsen hoefde de man zich geen zorgen te maken, maar in juli bleek na de zoveelste scan dat de kanker zich verspreid had door zijn hele brein en sprake was van uitzaaiingen in de botten. Vorige maand stierf hij vredig in het huis van zijn ouders, terwijl Danielle en hun drie honden hem tijdens de laatste momenten bijstonden. ,,Stuart wilde in de woning sterven waar hij geboren was”, aldus zijn moeder.