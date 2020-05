Trump beëindigt relatie VS met WHO

video Amerikaan­se agent die ongewapen­de zwarte man met knieklem doodde gearres­teerd

22:24 Een agent die samen met collega’s in de Amerikaanse stad Minneapolis een ongewapende zwarte man zo hardhandig probeerden te arresteren dat hij later overleed, is gearresteerd. De agent in kwestie bracht een knieklem aan, waardoor de arrestant geen lucht meer kreeg. De dood van de man zorgde voor hevige rellen in de stad.