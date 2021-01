Trump belde senatoren tijdens rellen in Capitool om winst Biden te saboteren

Terwijl zijn aanhangers bezig waren met dodelijke rellen in het Capitool, had president Donald Trump andere zorgen. Hij belde een Republikeinse senator in het belegerde Congresgebouw in een ultieme poging de verkiezingsoverwinning van de aankomende president Joe Biden te saboteren. Dat meldt nieuwszender CNN.

Het telefoontje geeft inzicht in de prioriteiten van president Trump in de chaos afgelopen woensdag. Zijn aanhangers bestormden het Capitool en politici - inclusief zijn eigen vicepresident Mike Pence - werden bedreigd door een losgeslagen menigte, maar dat deerde Trump niet.

Zijn enige zorg was de vergadering van het Amerikaanse Congres, waar de stemmen van het kiescollege geteld zouden worden om de overwinning van Joe Biden bij de presidentsverkiezingen te bevestigen.

Verkeerd verbonden

Zowel Trump als zijn advocaat Rudy Giuliani deden telefonisch pogingen om die procedure te saboteren. Maar ze belden per ongeluk de verkeerde senator in het gebouw. Trump belde naar de mobiele telefoon van de Republikeinse senator Mike Lee, maar het telefoontje was eigenlijk bedoeld voor senator Tommy Tuberville.

Volledig scherm Senator Mike Lee spreekt in de Senaat als de vergadering wordt hervat © AP

De senatoren waren op dat moment uit de vergaderzaal geëvacueerd en elders in veiligheid gebracht. Lee gaf zijn telefoon door aan Tuberville.

In het gesprek, dat nog geen tien minuten duurde, probeerde Trump de kersverse senator uit Alabama ervan te overtuigen aanvullende bezwaren te maken tegen de verkiezingsuitslag. Het was een ultieme poging de procedure in het Congres te blokkeren, meldt een bron aan CNN. Het gesprek werd afgebroken, omdat de senatoren naar een veilige plek werden gebracht.

Voicemail

Het tweede telefoontje naar Lee kwam enkele uren latere binnen. Het was van Trumps advocaat Rudy Giuliani. Ook die was in de veronderstelling dat hij Tuberville belde. Toen er niet werd opgenomen, sprak Giuliani een voicemailbericht in.

De strekking was hetzelfde als het bericht dat een andere Republikeinse senator kreeg, bevestigt een woordvoerder van senator Lee. Een transcript van dat gesprek is uitgelekt.

Volledig scherm Rudy Giuliani. © AP

‘Ik bel je omdat ik met je wil bespreken hoe ze deze hoorzitting proberen te versnellen en hoe we jullie, onze Republikeinse vrienden, nodig hebben om te proberen het te vertragen’, zei Giuliani.

‘Ik weet dat ze vanavond om 20.00 uur weer bij elkaar komen, maar de enige strategie die we kunnen volgen, is bezwaar te maken tegen talloze staten en kwesties aan de orde te stellen.’

Medestander

Trump en Giuliani zagen in Tuberville een medestander, omdat hij deel uitmaakte van een groep van zes Republikeinse senatoren die - tevergeefs - bezwaar maakte tegen de verkiezingsuitslag in de staat Arizona. Zelfs nadat het Congres die avond opnieuw bijeenkwam, drong hij er nog steeds bij de senatoren op aan te volharden in hun verzet.

Volledig scherm De verhouding tussen Mike Pence en Donald Trump is flink bekoeld © AFP

Terwijl Trump en Giuliani bezig waren de procedure te blokkeren, bekommerden ze zich op geen enkele manier om de veiligheid van vicepresident Mike Pence. Die was op dat moment ook in het belegerde Capitool, samen met zijn vrouw, dochter en broer. Sommige relschoppers schreeuwden dat ze op zoek waren naar Pence.

Dinsdag had Trump zijn vicepresident onder druk gezet om de verkiezingsuitslag ongeldig te verklaren. Een bron zegt tegen CNN dat de president herhaaldelijk dreigde met grote politieke gevolgen als Pence weigerde mee te werken.

Trump zette Pence onder druk om een staatsgreep te plegen, en bracht vervolgens de vicepresident in gevaar, zegt de bron. ,,Trump kan zijn verlies gewoon niet toegeven en zoekt een zondebok.’’

