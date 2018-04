Trump blaakt van zelfvertrouwen en is klaar voor treffen met Kim

Wordt het Singapore of toch Mongolië? Beide Aziatische landen zijn volgens Amerikaanse media favoriet voor de ontmoeting, eind mei of begin juni, tussen de president van de Verenigde Staten en die van Noord-Korea. Kim versus Trump. De aankondigingen doen denken aan de wervende affiches van de grote bokswekstrijden van weleer, Ali versus Frazier.

Quote Wat denk je dat president Trump hiermee te maken heeft? Donald Trump over zijn succes met Noord-Korea

Want het gaat wat worden, qua evenement. Trump zelf voorzag dat eerder al op een gezamenlijke persconferentie met de Duitse bondskanselier Merkel. “It should be quite something”, aldus de president die zijn gelijke niet heeft als het gaat om spektakelpolitiek. En Trump mag dit succes claimen vergeleken met zijn voorganger Barack Obama. Die heeft nooit erg veel gedaan aan het gevaar Noord-Korea. Obama sloot liever een deal met een ander land met nucleaire dreiging: Iran. Het is precies die deal die Trump wil annuleren omdat Amerika aan het korte eind zou trekken. Niets liever wil Trump dan demonstreren dat niet Obama maar hij de beste dealmaker ooit is.

Vannacht vertelde Trump dat ook aan zijn aanhangers tijdens een meeting in een sportpaleis in Michigan. Geen enkele andere Amerikaanse president was ooit zover was gekomen met de Noord-Koreanen. “Wat denk je dat president Trump hiermee te maken heeft?’, vroeg hij de supporters. Ik zal het jullie zeggen: alles!”. De zaal ontplofte zowat van enthousiasme. 'Nobel, Nobel, Nobel", scandeerden zijn fans op zeker moment. Refererend aan de Nobelprijs voor de Vrede die Trump zou toekomen. Trump ging liever naar zijn eigen aanhang dan naar het voor hem altijd lastige feestje met de media en correspondenten van het Witte Huis.

Bush

Volledig scherm Trump in het Total Sports Park in Washington Township in de staat Michigan. © EPA Een van zelfvertrouwen blakende president lijkt helemaal klaar om Kim bij de hand te nemen. Niettemin is ook Donald Trump voldoende gebrieft over de laatste, ook weer vage, Noord-Koreaanse toezeggen. President George W. Buush dacht in zijn tijd ook een eind onderweg te zijn maar ondervond destijds al die afspraken absoluut niets waard bleken toen het aankwam op concrete invulling van een ontwapeningstijdslijn en de controle daarop. Donald Trump is slimmer, zegt hij. “We laten ons niet in de maling nemen, oké. We zijn hoopvol een deal te kunnen sluiten. In het verleden zijn de Verenigde Staten grandioos in de maling genomen.”

Dat er een ontmoeting gaat komen is nu wel heel waarschijnlijk, al kunnen de Noord-Koreanen altijd een laat konijn uit de hoed toveren. Trump zegt dat hij voor de jackpot gaat: denuclearisering, ontwapening én strikte controles daarop. Dat hij niet alles gaat krijgen, weet hij ook. Kim zal hooguit een deel van zijn arsenaal willen ontmantelen. Zijn langeafstandsraketten opgeven, zal hij nooit. De Amerikaanse commentator Nicholas Kristof was eind vorig jaar in Pyongyang en sprak daar met Kims ambtenaren. De Noord-Koreanen noemden hem voorbeelden van wat een sterke leider wacht als die zijn nucleaire ambities opgeeft of er niet voor heeft gezorgd dat hij atoomraketten achter de hand heeft. ‘Kijk wat er is geworden van de Libische kolonel Gadaffi of de Iraakse president Saddam Hoessein. Kim zal niet dezelfde fout maken’, wisten ze in Pyongyang.





Volledig scherm Kim versus Trump, volgende maand in Singapore? © REUTERS

Nodig

Toch hebben Kim en Trump beiden een deal nodig. Kim omdat de Noord-Koreaanse economie op instorten staat. Hij heeft buitenlandse investeringen en rechtstreekse economische hulp nodig van met name China en Zuid-Korea om te overleven. Hij gokt erop die te krijgen in ruil voor goede wil en misschien een klein dealtje om zijn arsenaal heel geleidelijk afbouwen. Over een zo lang mogelijke periode, zodat de hulp blijft komen. Zonder zijn uranium of plutonium af te staan. Die voorraden kunnen overal worden verstopt in het bergachtige en geïsoleerde land, dus moet Kim worden geloofd op zijn woord. In de maling nemen heet dat, zeggen pessimisten. Optimisten wijzen erop dat alles beter is dan een echt gewapend conflict en atoomraketten die niet alleen links en rechts van Noord-Korea kunnen inslaan maar de wereld in vuur en vlam kunnen zetten.