‘Trump bood Assange gratie aan als hij betrokkenheid van Rusland bij hacken e-mails ontkende’

De Amerikaanse president Donald Trump zou Julian Assange gratie hebben aangeboden als hij zou verklaren dat Rusland niet achter het beruchte email-hack van de Democratische partij zat. Een republikeinse senator heeft Assange met dat aanbod bezocht toen hij in 2017 nog in de ambassade van Ecuador in Londen zat.

Dat heeft een van de advocaten van Assange vandaag in een rechtbank in Londen gezegd, zo meldt het Britse dagblad The Guardian. In die rechtbank begint volgende week de uitleveringszaak rond de oprichter van WikiLeaks. Amerika wil Assange hebben omdat hij betrokken was bij het onthullen van talloze geheime documenten van verschillende Amerikaanse overheidsinstellingen.

Hillary Clinton

WikiLeaks publiceerde in 2016 een grote hoeveelheid (interne) e-mails van de Democratische partij. De inhoud ervan was beschadigend voor de partij en voor de toenmalige presidentskandidaat Hillary Clinton. Zij nam het in 2016 op tegen de republikeinse kandidaat Donald Trump. Een theorie is dat Rusland, dat een voorkeur had voor Donald Trump, de Democratische partij hackte en die informatie doorspeelde aan WikiLeaks.

Volgens The Guardian heeft Assanges advocaat Edward Fitzgerald vandaag in de rechtbank gesteld dat er bewijs is dat de Republikeinse senator Dana Rohrabacher Assange opzocht in augustus 2017. Assange verbleef toen nog in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen. Hij zat daar zeven jaar lang om arrestatie en uitlevering te voorkomen.