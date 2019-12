'Trump denkt na over vervanger Mike Pompeo'

Kustwacht Hawaï vindt gecrashte toeristen­he­li­kop­ter: onduide­lijk­heid over lot 7 inzitten­den

27 december De kustwacht van Hawaii heeft de toeristenhelikopter gevonden die sinds donderdagavond vermist was. Dat meldt de politie van het eiland Kauai, waar het toestel neergestort is. Aan boord waren een piloot en zes toeristen, onder wie twee kinderen. Over hun toestand is nog niets bekend.