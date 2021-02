‘Trump doet eerste publieke optreden als oud-president op conservatief congres’

Vliegtuig verliest onderdelen boven woonwijken bij Denver

1:02 Delen van een vliegtuig zijn neergestort in verschillende woonwijken, niet ver van de Amerikaanse stad Denver in de staat Colorado. Het toestel, een Boeing 777-200 met aan boord 231 passagiers en tien bemanningsleden, is volgens de politie veilig geland op Denver International Airport. Er zou niemand gewond zijn geraakt.