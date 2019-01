‘Trump dreigt shutdown nog maanden of zelfs jaren te laten duren’

Schumer zat vanavond samen met zijn partijgenote Nancy Pelosi, de nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, samen in het Witte Huis om opnieuw met Trump te spreken over de shutdown. Volgens Pelosi was het een lang en ,,soms controversieel” gesprek, maar zonder resultaat.



Volgens Schumer hebben hij en Pelosi er op aangedrongen de overheid voorlopig te openen en ondertussen verder te onderhandelen. ,,We krijgen dit echt niet opgelost zolang de overheid op slot zit, en dat hebben we hem ook duidelijk gemaakt.”