Trump eist dat FBI-onderzoek wordt stopgezet tot onafhankelijke controleur is aangesteld

De FBI bezocht Trumps resort Mar-A-Lago in Florida op 8 augustus in verband met een onderzoek naar vertrouwelijke documenten. Die zou de ex-president daar naartoe hebben meegenomen vanuit het Witte Huis. Op een lijst met in beslag genomen voorwerpen staan onder meer dozen met daarin vertrouwelijke documenten. Een deel had de status “topgeheim”. Topgeheim materiaal wordt doorgaans bewaard in speciale overheidsfaciliteiten omdat de openbaarmaking ervan de nationale veiligheid ernstig kan aantasten.