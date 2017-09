Trump en EU voeren sancties op tegen Noord-Korea

Trump kondigde eerder vandaag al aan uitgebreidere sancties tegen Noord-Korea te willen nog voor zijn werklunch met de leiders van Zuid-Korea en Japan begon. Hij deed zijn uitspraak in New York, waar hij evenals de andere leiders de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bijwoonde.



Het Witte Huis verklaarde naderhand dat de minister van Financiën Steven Mnuchin strafmaatregelen kan nemen tegen iedereen die belangen of bemoeienis heeft op plaatsen in Noord-Korea met douanefaciliteiten. Vliegtuigen en schepen die daar met hulp of in opdracht van een buitenlands rechtspersoon vertrekken, mogen de eerstvolgende 180 dagen niet landen of aanmeren in de VS.



Mnuchin zei ook dat banken die zakendoen met Pyongyang niet langer actief mogen zijn op de Amerikaanse markt. ,,Geen enkele bank ter wereld zou moeten willen meewerken aan het destructieve gedrag van Kim Jong-un. Buitenlandse financiële instellingen weten nu dat ze voortaan moeten kiezen tussen de VS of Noord-Korea. Zakendoen met beide kan niet.''