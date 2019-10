Trump: Europese landen nemen IS'ers terug

Jongetje (6) dat van museum in Londen werd gegooid in spalkenhar­nas uit ziekenhuis ontslagen

14:38 Het 6-jarige Franse jongetje dat op 4 augustus door een schizofrene tiener van een uitkijkplatform van museum Tate Modern in Londen naar beneden werd gegooid, is uit het ziekenhuis ontslagen. Volgens de ouders van het ventje ligt hij op bed in een pantser van spalken dat de breuken in zijn benen, voeten, handen, armen, nek, rug en romp moet helpen herstellen. ,,Ons zoontje ziet eruit als een ridder die blijft vechten.”