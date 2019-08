Trump geeft ruimtesoldaten alvast vaandel

Donald Trump heeft vannacht het Amerikaanse US Space Command (SPACECOM) gelanceerd. Deze nieuwe divisie binnen het ministerie van Defensie moet alle nationale veiligheidsoperaties in de ruimte garanderen, aldus de president.

SPACECOM is nodig om wat – volgens Amerikaanse strategen – een groeiende dreiging is van met name Rusland en China. De Amerikaanse samenleving en ook het Amerikaanse leger is zeer afhankelijk van satelliettechnologie en daarom kwetsbaar. SPACECOM moet vooral aanvallen op die buitenaardse infrastructuur voorkomen en afslaan. ,,Dit is het volgende oorlogstoneel’’, zei Trump bij de presentatie van het vaandel van de nieuwe legermacht in de Rose Garden van het Witte Huis.

Reagan

Het US Space Command mag niet worden verward met de Space Force, het futuristische ruimteleger dat Trump heel graag wil oprichten en waarover hij altijd pocht tijdens zijn bijeenkomsten in het land – maar waarvoor eerst de goedkeuring van het Congres vereist is. Het idee van een ruimteleger wordt door Trump graag geclaimd maar is eigenlijk al ingekapseld door het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie. President Ronald Reagan kwam in 1984 met het Strategic Defense Initiative (SDI). Dat was een raketschild in de ruimte, waarbij ballistische raketten van de Sovjet-Unie buiten de dampkring vernietigd konden worden. Door het futuristische karakter wordt het project ook wel naar de filmsaga Star Wars genoemd.

Volledig scherm Trump toont een bedankje dat hij kreeg van de commandant van US Space Command US, Air Force general John Raymond. © EPA

Moedig

De Space Force moet nog worden aangekleed maar wordt na de Air Force het jongste onderdeel van de Amerikaanse strijdmacht. Met een knipoog naar de Amerikaanse cult science fiction-serie Star Trek zei Trump dat zijn nieuwe strijdmacht ‘boldly’ (moedig) zou zijn in het afschrikken van agressie. Een verwijzing naar de beroemde openingszinnen van Star Trek: ‘To boldly go where no man has gone before (Durven gaan waar geen mens ooit geweest is) .

In een verklaring van het Witte Huis wordt het Space Command ‘een cruciale stap’ genoemd in het streven naar deze zesde entiteit binnen de Amerikaanse strijdkrachten. Over vier jaar moeten er 15.000 ruimtesoldaten werken.

Commando