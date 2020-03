Trump heeft drie met corona besmette mensen ontmoet

De Amerikaanse president Donald Trump heeft afgelopen weekend nog een tweede en derde persoon ontmoet die later positief testten op het coronavirus. Volgens dokter Sean Conley - de arts van het Witte Huis - hoeft Trump nog niet te worden getest en evenmin in quarantaine.

Trump heeft vorige week zaterdag op zijn privé-resort in Florida een diner gehad met de Braziliaanse president Jair Bolsonaro en een communicatiemedewerker van hem. Die bleek besmet met het longvirus. Bolsonaro heeft ook een test gedaan, maar hij heeft het virus niet, meldde hij gisteren via Facebook na geruchten over een positieve test in lokale media. Braziliaanse media schrijven nu dat minister van Gezondheid Luiz Henrique Mandetta Bolsonaro heeft aangeraden toch een nieuwe test te laten doen, aan het eind van zijn zelf-isolatie of zoveel eerder als hij symptomen van besmetting mocht vertonen.

Braziliaanse media melden vrijdagavond dat ook bij een senator die deel uitmaakte van het Braziliaanse gezelschap is het virus inmiddels vastgesteld, evenals bij Nelson Forster, de interim-ambassadeur van Brazilië in de VS. Forster, die in afwachting is van zijn definitieve benoeming als ambassadeur, verbleef gedurende drie dagen in de nabijheid van de Braziliaanse president, die hij op al zijn afspraken begeleidde. Zaterdagavond dineerde hij met Bolsonaro en Trump. Hij zou met beide presidenten aan een tafel gezeten hebben met verder Trumps dochter Ivanka en haar man Jared Kushner, Bolsonaro’s zoon Eduardo en drie Braziliaanse ministers.

Ondanks deze contacten ziet de arts geen reden tot zelf-isolatie voor de president. Trump liet gisteren zelf weten dat hij binnenkort waarschijnlijk wel getest zal worden. Volgens ingewijden wilde hij dat lange tijd niet, omdat een test hem zwak zou doen overkomen terwijl hij juist wil doen lijken in volledige controle te zijn tijdens de huidige crisis.

Noodtoestand

De Amerikaanse president riep gisteren de nationale noodtoestand uit vanwege de uitbraak van het coronavirus. Op die manier kan het land meer federale middelen inzetten om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Trump maakt tot vijftig miljard dollar vrij voor de aanpak van het alsmaar oprukkende virus. ,,We komen hier sterker uit”, luidde zijn boodschap aan de Amerikanen.