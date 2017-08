Trump juicht rentree Bannon bij Breitbart toe

Station Nimes ontruimd na alarm

22:33 De politie heeft zaterdagavond in allerijl het station van Nîmes ontruimd en gesloten, nadat iemand alarm had geslagen omdat er een of meerdere gewapende mensen rondliepen. Op twitter wordt gemeld dat agenten naar twee verdachten zoeken in de TGV. In Nimes werd vandaag de eerste etappe van de Vuelta gereden.