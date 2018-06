Trump kraakt immigratiebeleid EU na kritiek op eigen beleid

Trump twitterde dat de Duitse coalitie onder druk is komen te staan door het immigratiebeleid van Berlijn en dat de Duitsers zich tegen hun leiding keren. ,,De criminaliteit in Duitsland stijgt'', twitterde Trump. Hij noemde het 'een grote fout dat in heel Europa miljoenen mensen zijn toegelaten' die de cultuur van de landen zo nadrukkelijk hebben veranderd. Trump ligt zelf onder vuur vanwege het Amerikaanse immigratiebeleid, waarbij illegale immigranten van hun kinderen worden gescheiden. Zelfs first lady Melania Trump was kritisch. Ze noemde het verschrikkelijk dat kinderen van hun ouders worden gescheiden aan de grens. Volgens haar woordvoerster vindt Melania Trump dat 'de Amerikaanse regering het hart moet laten spreken'.



Op Twitter vroeg Trump zich af waarom er geen groot protest is tegen de 'moorden en misdaden die worden veroorzaakt door bendes en misdadigers' die illegaal de VS zijn binnengekomen. Als voorbeeld noemde hij MS-13. Dat is een groep van zeer gewelddadige jeugdbendes die in de jaren tachtig in de Verenigde Staten is opgericht door immigranten uit Centraal-Amerika.

Volgens Trump gebruiken 'sommige van de grootste criminelen op aarde' kinderen om illegaal de VS binnen te komen. ,,Heeft iemand gekeken naar de criminaliteit ten zuiden van de grens? Die is historisch. Enkele landen behoren tot de gevaarlijkste plekken in de wereld. Dat gaat niet met de VS gebeuren.''