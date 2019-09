Trump laakt Democratische ‘hetze’ bij VN

Update/video Roemeense aanklager: ‘Vermoeden dat Johannes V. op meerdere plekken heeft toegesla­gen’

14:29 Roemenië gaat alle plekken onderzoeken waar Nederlander Johannes V. de afgelopen jaren in Roemenië is geweest om te zien of er meer slachtoffers zijn gemaakt en of hij handlangers had. Procureur-generaal Bogdan Licu heeft vanmorgen tegen Roemeense media gezegd dat het vermoeden bestaat dat hij in meerdere provincies slachtoffers heeft gemaakt. In Nederland is de politie vanochtend begonnen met een huiszoeking in V.'s woning in Beers.