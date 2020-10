Trump maakt ruzie met presentator, Biden zet zijn plannen voor het land uiteen

VragenuurtjeDe Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdagavond (plaatselijke tijd) tijdens een live vragenuur met kiezers op de zender NBC gezegd dat de coronapandemie in de Verenigde Staten vrijwel voorbij is. Terwijl hij zijn aanpak van de pandemie verdedigde, kreeg hij in het gelijktijdige vragenuur van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden het verwijt dat hij ‘niets’ heeft gedaan om het virus te stoppen.

,,We zijn bijna de hoek om”, zei Trump op de zender NBC, terwijl het aantal nieuwe besmettingen in veel staten juist in de lift zit. Zijn belangrijkste adviseur op het gebied van het virus, Anthony Fauci, heeft Amerikanen al opgeroepen om eind november de feestdag Thanksgiving niet met familieleden te vieren.

Hoe kritischer de vragen van presentator Savannah Guthrie werden, hoe geprikkelder Trump reageerde. Vooral toen hij werd gevraagd naar zijn afwezige of halfslachtige veroordelingen van extreemrechtse groeperingen en complotdenkers, sloeg de president een ruzieachtige toon aan. Trump zei voor het eerst voluit dat hij witte racisten veroordeelt, maar weigerde zich uit te spreken tegen QAnon, een groep complotdenkers die gelooft dat de wereld wordt gerund door een kring van satanisten die een pedofielennetwerk onderhoudt. De enige persoon die de wereld hiervan kan redden, zou Trump zijn. De president stelde weinig van QAnon af te weten. ,,Ik heb wel gehoord dat ze streng tegen pedofilie zijn, en daar ben ik het mee eens.’

Biden richtte zich tijdens zijn eigen, gelijktijdige vragenuur op zender ABC grotendeels op het publiek in plaats van op presentator George Stephanopoulos. Hij opende vrijwel direct het vuur op Trump door te zeggen dat de president het land heeft laten stikken. ,,We zitten in een situatie waarin meer dan 210.000 mensen zijn gestorven en wat doet hij? Niets. Hij draagt nog steeds geen mondmasker”, aldus Biden. Het aantal verwijzingen naar Trump bleef verder opvallend beperkt, Biden ging tijdens vragen uit het publiek vooral in op zijn eigen beleidsplannen en beslissingen die hij heeft genomen tijdens zijn jaren in de Senaat en als vicepresident onder Barack Obama.

Trump stelde in zijn town hall meeting niet meer te weten of hij op de dag van het eerste presidentiële debat met zijn Democratische uitdager Joe Biden wel of niet een coronatest onderging. “Ik word continu getest, ik weet het niet meer”, stelde Trump. Gevraagd naar de ernst van zijn klachten en of hij bijvoorbeeld longontsteking had, zei Trump dat zijn longen er volgens de artsen ‘iets anders’ uitzagen dan anders, ‘een beetje geïnfecteerd wellicht’. Hij verdedigde vervolgens een bijeenkomst bij het Witte Huis eerder deze maand, waarbij veel aanwezigen geen mondmasker droegen en later positief testten op het coronavirus. ,,Ik ben de president, ik moet mensen zien”, zei Trump. ,,Ik kan niet in een kelder gaan zitten.”

De twee kandidaten hadden donderdagavond eigenlijk online met elkaar in debat moeten gaan. Daarvoor hadden de organisatoren gekozen nadat het eerste debat door de vele onderbrekingen van Trump chaotisch verliep, en nadat de president positief testte op het coronavirus. Nadat Trump weigerde een virtueel debat te houden, kondigde Biden zijn eigen town hall aan. Trump liet hierop weten op precies hetzelfde tijdstip een town hall in Miami te doen, om te laten zien dat hij meer kijkers zou trekken dan zijn rivaal.

Hooggerechtshof

Stephanopoulos legde Biden het vuur aan de schenen naar aanleiding van de vraag of hij meer rechters aan het Hooggerechtshof gaat toevoegen als Trumps kandidaat voor de momenteel vacante zetel, Amy Coney Barrett, wordt benoemd.

Als Barrett de zetel van de onlangs overleden hoge rechter Ruth Bader Ginsburg inneemt, zijn zes van de negen rechters in ‘s lands hoogste gerechtelijke instantie conservatief. Omdat hoge rechters in de Verenigde Staten voor het leven dienen, zal dat verstrekkende gevolgen hebben voor de politieke wind die daar de in de komende decennia waait.

Biden zei dat hij zijn opties open houdt, maar beloofde dat hij voor de verkiezingen op 3 november duidelijkheid geeft over zijn plannen met het Hooggerechtshof. Zijn antwoord zal afhangen van de manier waarop de Senaat, waarin de Republikeinen de meerderheid hebben, omgaat met de benoemingsprocedure. De overgrote meerderheid van de Republikeinse senatoren wil Coney Barrett nog voor het einde van de maand goedkeuren. Bidens plan ‘hangt ervan af in hoeverre ze dit er doorheen gaan drukken’, zei hij met verwijzing naar de Republikeinen in de Senaat. Van rechters toevoegen is hij ‘geen fan'. Het aantal hoge rechters is al langer dan een eeuw ongewijzigd.

De Democraten zijn van mening dat de winnaar van de komende verkiezingen zou moeten kiezen wie de vacante zetel in het Hooggerechtshof opvult. Door het overlijden van de progressieve hoge rechter Ruth Bader Ginsburg heeft president Donald Trump de kans om voor de derde keer een hoge rechter te benoemen en zo een forse conservatieve meerderheid in het hof te smeden. Trump beloofde in zijn verkiezingscampagne in 2016 dat hij rechters zou benoemen die een abortusverbod zullen steunen en lijkt die belofte nu in te lossen.