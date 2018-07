Trump: meer geloof in Poetin dan in eigen veiligheidsdiensten

Donald Trump gelooft niet dat Rusland een rol heeft gespeeld in zijn verkiezing als president van de Verenigde Staten. Hij heeft Vladimir Poetin er persoonlijk naar gevraagd. Op de afsluitende persconferentie van de top in Helsinki maakte Trump duidelijk geloof te hechten aan de 'krachtige argumenten' van Poetin.

Volledig scherm Trump en Poetin doen hun oortjes in om te kunnen horen wat de ander zegt. © AFP De Russische leider zelf zei te zullen kijken naar de beschuldiging van twaalf Russische agenten wegens hacken van Trumps tegenstanders, de Democraten. Hij had erover gehoord van Donald Trump. "We moeten ons laten leiden door feiten, niet door geruchten", aldus Poetin.



De besprekingen in Helsinki liepen in WK-termen uit op een verlenging. In plaats van de verwachte negentig minuten spraken de twee ruim twee uur met elkaar.



Of er strafschoppen werden genomen blijft binnenskamers. Na afloop van de met zoveel tumult omgeven top waren beiden niet erg scheutig met informatie. Donald Trump wilde vooral benadrukken dat dankzij zijn inspanningen de relatie met Rusland weer stukken beter was geworden. ,,We hebben open en diepgaand gesproken”, aldus de Amerikaanse president.

Quote Ik ben hier om de lange traditie van Amerikaan­se diplomatie voort te zetten Donald Trump Rusland en de Verenigde Staten staan voor vele nieuwe uitdagingen. In Helsinki zijn de eerste stappen gezet om 'de onderlinge relatie te verbeteren en te komen tot een aanvaardbaar niveau van vertrouwen', aldus de Russische president Poetin die het spits afbeet op de gezamenlijke persconferentie.



Er was gesproken over terrorisme en cyberveiligheid, aldus Poetin. Amerikanen en Russen hadden daarin overlappende belangen. Tussen Washington en Moskou was overleg over de crisis in Syrië. Poetin was blij dat er een oplossing in zicht kwam voor Noord-Korea.

,,Ik ben hier om de lange traditie van Amerikaanse diplomatie voort te zetten. Diplomatie is beter dan conflicten”, aldus Trump, die zei samenwerking te zoeken in gemeenschappelijke belangen. ,,In de vorige eeuw vochten we samen in de Tweede Wereldoorlog”, aldus Trump. ,,Onze relatie was nooit slechter dan nu maar dat is veranderd sinds vier uur”, aldus Trump.

Na hun gesprek onder vier ogen was er een werklunch met onder meer de ministers van buitenlandse zaken Pompeo en Lavrov.

De twee regeringsleiders spraken ook over radicale moslims, 'een werelwijde bedreiging’. Trump vertelde dat de Amerikanen de Russen had gewaarschuwd voor een op handen zijnde aanslag in St. Petersburg. De verdachten werden tijdig gearresteerd.

Hete aardappel

De hete aardappel van Russische inmenging in de laatste presidentsverkiezingen (Russische bots steunden massaal Trump en verspreidden tegelijk schadelijk fake news over Hillary Clinton) werd niet echt geserveerd. Door geen van beiden. Pas op het laatst werd Trump de indringende vraag gesteld: wie geloofde hij over de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen? Het antwoord bleef vaag. Trump had het Poetin op de man gevraagd. "Die was erg resoluut in zijn antwoord", aldus Trump die duidelijk neigde de Russische president te geloven boven zijn eigen inlichtingendienst.

Vragen over de annexatie van de Krim werden ontweken, terwijl MH17 helemaal niet aan de orde kwam.

Het conflict in Syrië, waar dictator Assad aan de winnende hand is dankzij Russische luchtsteun en Iraanse grondtroepen, was 'complex', aldus Trump. ,,Ik heb duidelijk gemaakt dat Iran niet mag profiteren van onze succesvolle strijd tegen Islamitische Staat.”

Kernwapens

“Dit is het begin van een langer proces. Maar dit zijn de eerste stappen naar een beter toekomst”, aldus Trump. Hij kwam terug op zijn boze tweet van vanochtend waarin hij alle schuld van de slechte relatie neerlegde bij zijn voorgangers in het Witte Huis. ,,We zijn beiden verantwoordelijk. We zijn allemaal dom geweest”, zei Trump nu. ,,Deze dialoog had eerder gevoerd moeten worden. We hebben allemaal schuld en kansen mooie dingen te doen zoals het stoppen van de verspreiding van kernwapens.”

Duitsland

Trump noemde wederom het punt dat Duitsland veel meer Russisch gas wil gaan kopen. Rusland en de Verenigde Staten zijn economische rivalen, aldus Trump. Hij vroeg zich af of Duitsland wel de beste deal had. Amerika was de grootste energieleverancier te wereld en kon misschien ook aan de Duitsers gaan leveren.