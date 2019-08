Trump neemt het op voor Macrons vrouw na ‘buitengewoon grove’ belediging van Braziliaanse president

Een G7-top vol ruzies en relletjes is volgens de Amerikaanse president Donald Trump in grote harmonie verlopen. Hij nam het op voor de Franse president Emmanuel Macron, die de afgelopen dagen hard botste met de Braziliaanse president Bolsonaro.

Quote Er was enorme eenheid, geweldige eenheid Donald Trump ,,Er was enorme eenheid, geweldige eenheid’’, verklaarde Trump op de persconferentie na afloop van de G7-top in Biarritz, waar hij zijn gastheer Macron gebroederlijk de hand schudde. ,,Maar er is vals over bericht’’, aldus de Amerikaanse president die journalisten er vaak van beticht nepnieuws te verspreiden als ze iets schrijven dat hem niet zint.



Aan relletjes was de afgelopen dagen in Biarritz geen gebrek. De ruzie tussen Emmanuel Macron en Jair Bolsonaro laaide vandaag verder op. De Franse president reageerde uiterst gepikeerd op onvriendelijke uitlatingen van Bolsonaro over Macrons veel oudere echtgenote Brigitte.



De Braziliaanse president onderschreef dit weekeinde een tweet waarin het uiterlijk van Brigitte ongunstig werd vergeleken met dat van Bolsonaro’s echtgenote Michele. ,,Nu begrijpt u waarom Macron Bolsonaro vervolgt”, stond onder het Twitterberichtje. Bolsonaro kon het niet laten erop te reageren. ,,Verneder de man niet, haha’’, twitterde hij.



Volgens Macron waren die opmerkingen uiterst respectloos en treurig. Brazilië verdient volgens hem een president die wél berekend is op zijn taak. ,,Hij heeft een aantal buitengewoon grove opmerkingen gemaakt over mijn vrouw’’, zei de Franse president toen hij ernaar werd gevraagd. ,,Wat kan ik erover zeggen? Het is triest. Triest voor hem in de eerste plaats, maar ook voor de Brazilianen’’, zei hij.

Wijn

Trump nam het tijdens de persconferentie na afloop van de G7-top impliciet op voor zijn gastheer. Hij noemde diens echtgenote Brigitte (in zijn woorden ‘Bridget’) ‘een geweldige vrouw'. ,,Ze heeft veel tijd doorgebracht met mijn vrouw, ze hebben een tour gemaakt door de prachtige omgeving.’’

Trump wekte deze zomer toorn in Frankrijk met zijn dreiging om extra importbelasting te heffen op Franse wijn. Een Franse journaliste vroeg of die dreiging van tafel is, nu Melania gisteren samen met Brigitte Macron een goed glas Franse wijn heeft gedronken. De Amerikaanse president ontweek die vraag behendig. ,,Ik kan bevestigen dat de First Lady van de Franse wijn houdt’’, was alles wat hij daarover zei.

Volledig scherm Brigitte Macron (midden, rode jurk), de Amerikaanse First Lady Melania Trump (links) en de vrouwen van andere wereldleiders nipten zondagmiddag aan een glaasje Franse wijn in het Baskische dorpje Espelette, terwijl hun echtgenoten in het nabijgelegen Biarritz de wereldpolitiek bespraken © AP

Aanval

De Braziliaanse president Bolsonaro betichtte Macron afgelopen dagen van een ‘kolonialistische houding’. Hij is boos de Franse president de bosbranden in het Amazonegebied onderwerp maakte van de G7-top, waar hij zelf niet bijhoort (de G7 bestaat uit de VS, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Duitsland, Italië en Japan).

De G7-landen hebben vandaag besloten om 20 miljoen euro uit te trekken voor de bestrijding van de bosbranden in de Amazone. Volgens Macron is dat geld voornamelijk bedoeld voor de inzet van blusvliegtuigen. De G7 is ook overeengekomen om een herbebossingsprogramma te ondersteunen, dat volgende maand bij de Verenigde Naties wordt gepresenteerd.

Bolsonaro, een bekend klimaatscepticus, zit niet op die hulp te wachten. Het plan om een internationaal bondgenootschap op te zetten om de Amazone te redden, beschouwt hij als een aanval op de soevereiniteit van zijn land. ,,We mogen niet accepteren dat Macron en zijn ‘alliantie’ Brazilië als een kolonie beschouwt of dat de Amazone als niemandsland bestempeld wordt”, twitterde hij.

Amazone

De regenwouden in Brazilië kampen met een recordaantal natuurbranden. Macron had eerder gedreigd het nieuwe handelsakkoord tussen de EU en Latijns-Amerika te blokkeren als Bolsonaro niet meer zou doen om de branden te bestrijden.

,,Andere staatshoofden zijn wel solidair met Brazilië en hebben respect voor de soevereiniteit van ons land. Zoals je mag verwachten in een beschaafde wereld”, vervolgde Bolsonaro op Twitter. Hij stelt in gesprek te zijn met de president van Colombia Iván Duque Márquez over een gezamenlijk plan voor de Amazone-landen. Dat zou ervoor moeten zorgen dat de onafhankelijkheid en natuurlijke grondstoffen van de landen worden beschermd.

Top met Iran

De G7 lijkt wèl een voorzichtig lichtpuntje te hebben opgeleverd in de vijandige verhouding tussen de VS en Iran. Binnenkort zal een ontmoeting plaatsvinden tussen Trump en de Iraanse president Hassan Rohani. De voorbereidingen voor een gesprek over de nucleaire kwestie zijn al bezig, zei Macron na afloop van de G7-top.

Macron verraste zondag iedereen toen bleek dat hij de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken had uitgenodigd op ‘zijn’ top. Javad Zarif arriveerde zondag met een Iraans regeringsvliegtuig op het vliegveld van Biarritz voor een kort bezoek. Diplomaten spraken van een stunt van de eerste orde.

Trump liet zich vandaag in de afsluitende persconferentie opvallend mild uit over zijn aartsvijand. ,,Iran is niet meer het land dat het 2,5 jaar geleden was. Toen ik aantrad was Iran de nummer één terroristische staat.’’ Volgens hem heeft het land ‘een enorm potentieel'. ,,Ik geloof echt dat Iran een geweldig land kan zijn, maar ze mogen geen kernwapens hebben.’’

Trump en Rohani worden beiden verwacht bij een bijeenkomst van de Verenigde Naties in New York eind september.

China

Op de G7 top meldde Trump vandaag ook dat China de handelsgesprekken met de Verenigde Staten wil hervatten. Volgens de Amerikaanse president heeft Peking contact opgenomen en aangegeven weer te willen praten. ,,Ik denk dat president Xi een geweldige leider is, die het zich niet kan veroorloven in korte tijd 3 miljoen banen te verliezen. Dus ik denk dat ze een deal willen sluiten’’, verklaarde hij op de persconferentie.

Gevraagd naar een eventueel uitstel van verdere tarieven op Chinese producten zei Trump dat ‘alles mogelijk is’.

Akkefietje

De G7-top werd vandaag niet afgesloten met een slotverklaring, zoals eerdere jaren. Macron durfde dat niet aan na een akkefietje vorig jaar tussen de Amerikaanse president Trump en de Canadese premier Justin Trudeau, de toenmalig gastheer.

Trump, die de top voortijdig had verlaten, was volgens Trudeau akkoord gegaan met de conceptverklaring. Maar dat ontkende de Amerikaanse president vanuit Air Force One terug. ,,Trudeaus optreden was mild in de persoonlijke gesprekken. Daarna geeft hij een persconferentie waarin hij uithaalt naar onze importheffingen. Erg oneerlijk en zwak”, lichtte Trump op Twitter zijn grieven toe over Trudeaus houding jegens de Amerikaanse importtarieven.

Macron over zijn besluit om dan maar helemaal geen slotboodschap te publiceren: ,,Het is toch maar een stukje papier dat niemand leest.’’