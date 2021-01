Trump neemt nucleaire tas mee naar Florida

Ter geruststelling: er zijn zeker drie of vier identieke nucleaire aktetassen, zei deskundige Stephen Schwartz tegen nieuwszender CNN. ,,Eentje blijft er bij de president, eentje bij de vicepresident, en er is er ook een voor de ‘designated survivor’ bij gelegenheden als inauguraties of de jaarlijkse State of the Union-toespraak van de president in het parlement.’’



Eén aktetas is vandaag in Washington achtergebleven. Die wordt na de beëdiging aan de militaire assistent van Biden overhandigd. De tas van Trump wordt later naar Washington overgebracht.



De ‘voetbal’ en de codes die Trump bij zich had, bleef actief tot 11.59,59 uur lokale tijd, een seconde voordat Biden volgens het officiële programma beëdigd zou worden. Daarna beschikte Biden over een tas en kaart met actieve codes. ,,Vlak voordat hij president wordt, is er een ‘voetbal’ in zijn omgeving die wordt geactiveerd", zegt de gepensioneerde admiraal James Stavridis tegen NBC News.



Voormalige vicepresident Dick Cheney vertelde in 2013 in een documentaire hoe de overhandiging plaatsvond. ,,Niemand zegt een woord, maar ik wist waar ik op moest letten.”