Trump onder vuur na salueren Noord-Koreaanse generaal

In een door Noord-Korea vrijgegeven video is te zien hoe Trump afgelopen dinsdag zijn hand uitstak naar de generaal. Die beantwoordde die toenadering met een saluut, waarop Trump besloot om ook te salueren. Direct erna schudden de twee mannen elkaar de hand.



Met name legerexperts zijn geschokt door de geste van de Amerikaanse president. Een saluut is volgens militair protocol namelijk een teken van respect en wederzijdse bewondering. Een signaal van de Amerikaanse president richting Noord-Korea dus, dat op z'n zachtst gezegd wat ongemakkelijk is gezien het huidige Noord-Koreaanse regime.