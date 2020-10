Trump ontmoet een aanvallende Biden tijdens het laatste verkiezingsdebat

Het was een opluchting voor kijkers – waar het eerste debat ontaarde in een chaotische schreeuwpartij hielden Trump en Biden afgelopen nacht een veel beschaafder debat. Dat met name Trump vorige keer continu zijn opponent onderbrak ergerde kijkers zodanig dat de debatcommissie besloot een technisch trucje in te zetten. De microfoon van de kandidaten stond nu twee minuten uit als de ander antwoord gaf op een vraag. Het werkte – het werd een veel informatievere avond.

Trump had bovendien geluisterd naar zijn adviseurs en stelde zich scherp, maar veel minder agressief op. Biden op zijn beurt debatteerde aanvallend, en op enkele haperingen na overwegend trefzeker. Hij verweet de president ‘onbekwaamheid’ in antwoord op de pandemie, en waarschuwde voor een ‘donkere winter’.

Trump verspreidde een zonnige boodschap: het virus ‘zal verdwijnen’, zei hij. Het aantal besmettingen in de VS neemt op dit moment opnieuw toe. ,,We leren ermee leven, zegt hij. Kom op, we leren ermee stérven,” reageerde Biden.

Peilingen

Voor Trump stond veel op het spel. Hij staat er slecht voor in de peilingen, en moest dus indruk maken om het tij te keren. De tijd dringt: miljoenen Amerikanen hebben al gestemd, en het overgrote deel van de kiezers heeft allang bepaald wie hun stem krijgt.

Een van Trump meest effectieve aanvallen ging over Bidens decennialange carrière in de politiek. ,,Waarom heb je dat allemaal niet gedaan in de acht jaar dat je vice-president was?”, vroeg hij meermaals. Trump blijft zichzelf ook als president neerzetten als buitenstaander in Washington. ,,Zie je, dat is het met die politici, alleen maar gepraat en geen actie,” zei hij over Biden. Biden reageerde zwak. ,,Omdat we te maken hadden met een Republikeins Congres,” zo schoof hij de schuld af.

Trump trachtte de zoon van Biden centraal te stellen. Hunter Biden maakte zijn achternaam te gelde in Oekraïne en China, waar hij goedbetaalde baantjes en investeringen loskreeg. Ook Bidens broer maakte handig gebruik van zijn achternaam in het zakenleven. Trumps Team probeert dat nu op het conto van Joe Biden zelf te schuiven, met een vage ongefundeerde suggestie over een ontmoeting met Biden senior uit e-mails van Hunter Biden die Trumps advocaat Rudy Giuliani op mysterieuze wijze bemachtigde.

Veel inlichtingenexperts vrezen dat Giuliani de mails op de kop tikte met behulp van Russische agenten die proberen de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Trump nam naar het debat een voormalig zakenpartner van Hunter mee die stelt dat Joe Biden in 2017 was bij een potentiële zakelijke deal, die nooit gesloten lijkt. Toen was Biden geen vice-president meer en had hij geen enkele overheidspositie. Volgens zijn campagne heeft hij nooit zaken gedaan met zijn familie.

Familie

,,Ik heb nooit een cent aangenomen van welke buitenlandse bron dan ook,” zei Biden in het debat, zonder te erkennen dat Hunters lucratieve baan in Oekraïne ‘problematisch’ was, zoals een Senaatscommissie concludeerde. Die commissie, geleid door partijgenoten van Trump, vond overigens ook geen bewijs voor het idee dat Biden er als vice-president iets mee te maken had of zich erdoor liet beïnvloeden.

,,Het gaat niet om mijn familie of zijn familie, het gaat om jóuw familie,” zei Biden tegen kijkers. Hij wees er op dat Trump zelf al dan niet internationale zakelijke belangen heeft en anders dan andere presidenten nooit inzicht heeft willen geven in zijn belastingaangiften. ,,Geef je belastingaangiften vrij of hou op over corruptie.”

De focus op Hunter Biden leidt tot irritatie in kringen rond Trump. Het leidt af van waar het echt om gaat: redenen waarom kiezers vóór Trump zouden moeten stemmen. ,,De boodschap van de president is schizofreen en hij heeft nog steeds amper antwoord gegeven op de belangrijkste vraag: waarom hij nog vier jaar verdient,” schreef de conservatieve commentator Erick Erickson kort voor het debat op Twitter.