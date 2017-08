'Trump ontslaat Steve Bannon'

President Trump heeft besloten Steve Bannon, een van zijn belangrijkste adviseurs in het Witte Huis, de deur te wijzen. Twee medewerkers van het Witte Huis hebben dit laten weten aan de New York Times .

Het is nog onduidelijk of Bannon zelf is opgestapt of dat hij is ontslagen. Een naaste van Bannon zou hebben gezegd dat zijn vertrek zijn eigen idee was, maar Bannon zelf ontkende dit vandaag. Volgens persbureau Reuters is Bannon ontslagen op advies van John Kelly, de stafchef van het Witte Huis.

Bannon speelde een grote rol tijdens de verkiezingscampagne van Trump en zette deze rol voort toen Trump president werd. Hij spoorde Trump aan zijn campagnebeloften door te voeren en werkte nauw samen met andere adviseurs van Trump, onder wie Trumps schoonzoon Jared Kushner.

De relatie tussen Trump en de Bannon vertoont echter al sinds april van dit jaar scheuren. Volgens Amerikaanse media woedde er een machtsstrijd in het Witte Huis tussen Bannon en Kushner. Kushner is de laatste maanden meer en meer zichtbaar geworden als de nieuwe rechterhand van de president.



Trump zei in april over Bannon: ,,Ik mag Steve graag, maar ik moet jullie eraan herinneren dat hij pas zeer laat bij mijn campagne betrokken was. Ik ben mijn eigen strateeg, en ik ben niet van plan om mijn strategieën aan te passen."

Volgens de bronnen uit het Witte Huis moet er nog gekeken worden wanneer en hoe Bannon de laan uitgestuurd gaat worden.

Voordat Bannon adviseur van Trump werd, was hij de baas van de controversiële, conservatieve nieuwssite Breitbart. ,,Wij zijn een platform voor alt-rechts", erkende hij zelf. Het is een los verband van voornamelijk jonge mannen die zich verzetten tegen immigratie, feminisme, globalisering en multiculturalisme.

Sinds zijn intreding in het Witte Huis heeft Bannon een grote invloed gehad op het beleid van Trump. Zo zorgde hij ervoor dat het inreisverbod voor burgers uit zeven landen in het Midden-Oosten ook gold voor mensen met een permanente verblijfsvergunning - tegen de wens van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid in.