Trump op weg naar rechtbank in Washington, hoe gaat het deze keer?

Nog maar zes weken geleden werd Trump voorgeleid in Miami, toen op beschuldiging van het ‘onzorgvuldig omgaan’ met overheidsdocumenten nadat hij het Witte Huis had verlaten. Staatsgeheimen stonden in dozen in een badkamer van de Trump-residentie in Mar-a-Lago. Daarvoor was Trump al opgeroepen door een New Yorkse rechter vanwege illegale betalingen aan een pornoster.



Maar nu wachten de belangrijkste aanklachten, vooral vanwege het ontkennen en proberen te manipuleren van de laatste verkiezingsuitslag, die niet hem maar Joe Biden in het Witte Huis bracht. In Washington staan tientallen televisieploegen te wachten. Naar verluidt arriveert Trump in Washington met zijn privéjet vanaf zijn golfclub in Bedminster, New Jersey. De verdachte ex-president moet zich melden in het E. Barrett Prettyman gerechtsgebouw, dezelfde locatie waar al tientallen processen zijn gehouden tegen zijn trouwe aanhangers vanwege de aanval op het Capitool op 6 januari 2021.



Volgens federale regels moet een aangeklaagde persoon in elke jurisdictie opnieuw worden verwerkt. Dus zal Trump voor de tweede keer worden gefotografeerd met een elektronisch scansysteem. Er wordt ook van hem verwacht dat hij een reeks intake-vragen beantwoordt met persoonlijke gegevens, zoals zijn leeftijd.