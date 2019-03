Trump over eindrapport Mueller: ‘Laat maar zien, het is één grote hoax’

Het rapport is nog vertrouwelijk, maar het Witte Huis heeft gereageerd door te stellen dat ‘de volgende stappen aan minister Barr’ zijn. Barr zal moeten beslissen hoeveel uit het rapport wordt onthuld. Ook is nog niet bekend of Trump of zijn campagneteam strafbare feiten hebben gepleegd. ,,Wij kijken uit naar het verdere verloop van het proces’’, liet Witte Huis-woordvoerder Sarah Sanders weten.



Het Witte Huis zou het rapport ook nog niet hebben ingezien, of zijn bijgepraat over de inhoud. Barr geeft aan dat hij dit het weekend het congres op de hoogte zal brengen van Muellers bevindingen. Mueller en zijn team onderzochten bijna twee jaar of er geheime afspraken bestonden tussen Moskou en het campagneteam van Donald Trump in de vermeende Russische pogingen om de presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden.