Trump: Praten met Noord-Korea lost niets op

Lilia (26) ontsnapte uit sekte opa: Ik moest beloven dat ik me zou onderwerpen aan mannen

15:55 De Nieuw-Zeelandse Lilia Tarawa (26) bracht jarenlang door in de sekte van haar opa. Zijn beweging Gloriavale bleek gericht op het klein houden van zijn volgelingen, in het bijzonder van vrouwen. ,, We mochten geen make-up dragen. Dan waren we als Jezebel in de Bijbel. Zij werd gestraft voor haar ijdelheid en verscheurd door honden.''