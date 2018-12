Trump roept overwinning op IS in Syrië uit en stopt luchtaanvallen

President Donald Trump heeft vriend en vijand vandaag verrast door de overwinning op Islamitische Staat (IS) in Syrië uit te roepen. De zege betekent volgens hem ook het einde van de Amerikaanse luchtaanvallen op militanten van de terreurbeweging.

Het uitroepen van de overwinning op IS levert Trump kritiek op van sommige Republikeinen en bezorgdheid van bondgenoten en Amerikaanse legercommandanten.

De door Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten, de belangrijkste bondgenoot van de VS in Syrië, heeft Trumps ‘victorie kraaien’ scherp veroordeeld en verworpen. Volgens hen bevindt de strijd tegen de terreurbeweging zich juist in ‘een beslissende fase’ en brengt het terugtrekken van de Amerikaanse troepen de overwinning in gevaar.

“De oorlog tegen het terrorisme is nog niet ten einde en IS is niet verslagen. De strijd vereist juist nu meer steun van de door de VS geleide coalitie’’, luidde het in een verklaring doorspekt met bitterheid. Het terugtrekken van de Amerikaanse troepen kan volgens de Syrische Democratische Strijdkrachten ‘gevaarlijke gevolgen’ hebben waaronder een heropleving van de terreurbeweging en destabilisatie van de hele regio.

De Koerden zijn niet alleen de meest betrouwbare partner van de VS in Syrië maar vormen met de Syrische Democratische Strijdkrachten ook een van de meest effectieve grondtroepen die tegen IS strijden. Dankzij Amerikaanse luchtsteun verdreven de Koerden IS de afgelopen vier jaar uit een groot deel van Noord- en Oost-Syrië.

De Russische president Vladimir Poetin is blij met Trumps besluit tot terugtrekking van de troepen uit Syrië. ,,De Amerikaanse militaire aanwezigheid is niet langer nodig’’, verklaarde hij.

Verkiezingsbelofte

Trump kondigde gisteren aan dat de Verenigde Staten zijn begonnen met het terughalen van circa 2.000 Amerikaanse militairen uit Syrië. Daarmee komt de president de belofte na die hij in 2016 deed tijdens zijn campagne voor het hoogste ambt in de Verenigde Staten, zo schreef hij vanochtend vroeg in een tweet.

In navolging van de centrale gedachte achter zijn buitenlandse politiek - het stoppen van het profiteren van de Verenigde Staten - zei hij dat de VS het werk van andere landen uitvoert, inclusief Rusland en Iran, met amper een tegenprestatie van die landen.

,,Wil de VS de politieman van het Midden-Oosten zijn, NIETS krijgen, maar kostbare levens en miljarden dollars uitgeven om anderen te beschermen die, in bijna alle gevallen, onze inzet niet waarderen? Willen we er voor altijd zijn? Tijd voor anderen om eindelijk te vechten’’, tweette hij.