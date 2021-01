‘Trump schuift twee impeachment-advocaten aan de kant’

Boeing 737 MAX weer toegestaan in Europees luchtruim

27 januari De gewraakte Boeings van het type 737 MAX, die bijna twee jaar om veiligheidsredenen aan de grond bleven, staan voor een terugkeer in het Europese luchtruim. De Europese luchtvaartautoriteit EASA stelt na een uitgebreide analyse dat het vliegtuig veilig weer in dienst kan worden genomen. Ook van de Britse toezichthouder CAA mag het toestel weer in gebruik worden genomen.