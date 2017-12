Trump slist tijdens speech: spraakgebrek of een kunstgebit?

’God bless the United Shtateshh, thank you very muchshh’, klonk het aan het einde van Trumps speech over Jeruzalem. Zijn versprekingen leidden tot talloze berichten op sociale media van mensen die zich afvroegen wat er mis is met de Amerikaanse president. Heeft Trump een spraakgebrek? Is hij aan de drugs? Woordvoerder van het Witte Huis, Raj Shah, weigerde er dieper op in te gaan. ,,Hij had gewoon een droge mond”, was de eenvoudige uitleg die hij eraan gaf.