Trump sluit aanval op Noord-Korea niet uit

Trump heeft vandaag een onderhoud met zijn stafchef John Kelly, minister van Defensie James Mattis en enkele legerleiders over de te nemen stappen tegen Noord-Korea, meldde hij op Twitter. Een mogelijke ingreep is volgens de president dat de VS de banden verbreekt met landen die handel drijven met Noord-Korea.



Eerder op de dag liet Trump via Twitter al doorschemeren dat praten niet helpt. ,,Zuid-Korea ervaart dat gesprekken met Noord-Korea niet helpen. Ze begrijpen maar één ding!'' Hij noemde het land verder een 'schurkenstaat die een grote bedreiging en blamage vormt voor China, dat probeert te helpen maar met weinig succes.' Trump gaat vandaag met zijn veiligheidsadviseurs in conclaaf over de kernproef die Noord-Korea heeft gehouden.