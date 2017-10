Trump start nieuwe poging tot afbraak van 'nachtmerrie' Obamacare

Ring Antwerpen dicht na 'witte smurrie' op de weg

16:34 Chaos op de snelwegen rond Antwerpen. De ring is in de richting van Gent volledig afgesloten ter hoogte van Deurne omdat over de volledige breedte een lading calciumcarbonaat is terechtgekomen. Dat wordt gebruikt om papier te bleken.