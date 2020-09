Trump tegen advies in naar Kenosha 'om steun te betuigen aan politie’

‘Leider vol compassie’: Trump verleent tot levenslang veroordeel­de vrouw gratie na lovende woorden

29 augustus De Amerikaanse president Trump heeft vandaag de tot levenslang veroordeelde Alice Marie Johnson gratie verleend. Johnson werd in 1996 veroordeeld wegens haar rol bij een grote drugshandel. Ze zat ruim 20 jaar vast voor de geweldloze misdaad, maar werd op voordracht van celebrity Kim Kardashian in 2018 door Trump vervroegd vrijgelaten. Onlangs sprak Johnson, tijdens de Republikeinse Conventie, vol lof over Trump. Dat laatste vertaalt zich nu in een schone lei voor de vrouw.