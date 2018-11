Trump tegen leger: ‘Gebruik dodelijk geweld tegen migranten toegestaan’

Verder zei Trump dat hij de hele grens tussen de VS en Mexico zou kunnen sluiten als het het conflict met de migranten die naar de VS willen reizen escaleert. ,,En dan bedoel ik de hele grens. En Mexico zal dan niet in staat zijn om zijn auto's in de VS te verkopen.''



De Amerikaanse president heeft ongeveer 5800 militairen naar de grens met Mexico gestuurd in reactie op de duizenden migranten die vanuit Midden-Amerika naar de Verenigde Staten willen reizen. Na een reis van duizenden kilometers kwamen half november de eerste migranten uit Midden-Amerika aan bij de grens met de Verenigde Staten. De groep is de eerste van in totaal zo’n 5.000 Latijns-Amerikaanse migranten. Ze willen asiel aanvragen in de VS.