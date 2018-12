Trump twittert: Shanahan nieuwe defensieminister

VIDEO Auto met baby aan boord gaat over de kop, baby blijft ongedeerd

20:22 Een bijzonder foto zaterdagmiddag van een crash de de Belgische E17 bij Temse, zo'n 50 kilometer over de Nederlandse grens. Een BMW, met aan boord een baby, is over de kop gegaan. Wonder boven wonder vielen er slechts twee lichtgewonden, de baby bleef ongedeerd.