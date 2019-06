Trump verbaast met bijzondere handdruk en niet passend kostuum

Kijkend naar de vreemde begroeting opperen sommige Twitteraars dat het juist de koningin zelf was die Trump, bedacht op zijn overweldigende handdruk, verraste met deze uiterst originele versie. Maar het bleef niet bij het welkom op de trappen van Buckingham Palace. Als eregast van hare majesteit trad Trump in een wel heel nerveus sluitend, of liever gezegd niet sluitend, rokkkostuum aan voor de groepsfoto. Op zijn geliefde Twitter moet de president het ook hiervoor ontgelden. Te meer omdat zijn voorganger Barack Obama wel in passend livrei in Londen kwam opdraven.



Gelukkig voor de president was het niet allemaal kommer en kwel. Naar goed gebruik had hij een cadeautje voor de vorstin meegenomen. Elizabeth kreeg een broche van zilver en zijde in de vorm van een klaproos, gemaakt door het wereldberoemde Amerikaanse juweliersbedrijf Tiffany & Co. Het sieraad zat verpakt in een houten juwelenkistje, dat op zijn beurt weer was ingepakt in een rode leren doos. Voor de koninklijk gemaal, prins Philip, brachten Donald en Melania een met zijn naam geborduurde Air Force One-jas mee en een gesigneerde autobiografie van de Amerikaanse generaal James Doolittle.