Trump verleent gratie aan oud-adviseur Steve Bannon en tientallen anderen

Oud-topadviseur Bannon (67) valt wel in genade. Hij hielp Trump als adviseur tijdens de verkiezingscampagne van 2016 richting de winst en was daarna werkzaam in het Witte Huis. Bannon wordt verdacht van gesjoemel met geld dat was gedoneerd om een muur te bouwen aan de grens met Mexico. Hij is nog niet veroordeeld.